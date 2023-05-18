واصلت البورصة المصرية نزيف الخسائر للجلسة الرابعة على التوالي، وبعد ما دفعتها تلك الخسائر إلى النزول إلى مستوى أسفل 17000 نقطة مجددا.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.6%، ووصل إلى مستوى 16746 نقطة.

واغلق المؤشر الرئيسي الهبوط للجلسة الثالثة على التوالي، أمس الأربعاء منخفضًا 1.12% عند أقل مستوياتها مع تسجيل أحجام تداول مرتفعة. كما كانت الضغوط البيعية كبيرة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة أيضًا.

ووفق أحد بنوك الاستثمار، فإنه في حالة استمرار التداول أسفل مستوى المقاومة 17550 نقطة، ستبقى احتمالية التعرض لمزيد من الضغوط البيعية كبيرة.

وأضاف: "بذلك، سيتمهد الطريق لمزيد من الهبوط نحو مستوى الدعم القادم (16600 نقطة)، ثم يليه مستوى 16300 نقطة، ونُبقي على رؤيتنا الفنية المتحفظه دون تغير، وننصح المستثمر بالالتزام بمستويات وقف الخسارة تبعًا لحالة كل سهم على حدة".