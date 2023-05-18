تقرير: الهلال يعسكر في النمسا استعدادا للموسم الجديد

كشفت أنباء صحفية سعودية اليوم الخميس عن أن إدارة نادي الهلال السعودي اختارت النمسا مقرًا لمعسكر الفريق الأول، استعدادًا لمنافسات دوري المحترفين السعودي الموسم المقبل، الذي تنطلق أولى جولاته في 11 أغسطس المقبل.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الخميس عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة، قولها "أن الإدارة الزرقاء جهَّزت مقر المعسكر، الذي يبدأ نهاية (حزيران) يونيو المقبل، وستتخلله مباريات تجريبية لا تقل عن 4 مواجهات، قبل أن يشارك الفريق في كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي تجرى منافساتها في يوليو المقبل".

وتقرر أن يخضع لاعبو الفريق قبل المغادرة إلى النمسا للفحوص الطبية الروتينية لمدة ثلاثة أيام، خلال فترة التجمع في الرياض، قبل بدء المعسكر الإعدادي.

يذكر أن الهلال سينافس في الموسم المقبل على خمس بطولات، هي كأس الملك سلمان للأندية العربية، دوري المحترفين السعودي، السوبر السعودي، كأس الملك، ودوري أبطال آسيا .