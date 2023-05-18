إبراهيم عيسي ويوسف زيدان يشاركان الأطفال الأيتام في زيارة بهضبة الأهرامات

شارك الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسي والمفكر والكاتب الدكتور يوسف زيدان، مجموعة من الأيتام وأطفال بلا مأوى، فى زيارة هضبة الأهرامات بالجيزة التى نظمتها شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به لدعم الأطفال ودمجهم بشكل طبيعي في المجتمع وزيادة وعيهم بقيمة تاريخهم العريق.

وعرض المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، أحدث المستجدات التي تمت في منطقة الزيارة بأهرامات الجيزة، بما في ذلك الحافلات الكهربائية والمحطات والمطاعم وساحات الانتظار والتسهيلات التي تمت لخدمة الزائرين وتمكينهم من تجربة سياحية غير مسبوقة.

وأشاد الضيوف بما تم إنجازه في المشروع حتى الآن، حيث أن الزيارة أصبحت أكثر إمتاعا وثراء وطبقا للمعايير العالمية، مؤكدين أن المشروع قادر على إعادة مكانة منطقة الزيارة بهضبة اهرامات الجيزة لمكانتها التي تستحقها.