جانتس يمهل نتنياهو حتى 8 يونيو لتحديد استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إن مجلس وزراء الحرب عليه أن يبلور استراتيجية عمل جديدة للحرب وما بعدها بحلول يوم 8 يونيو، تضمن تطبيق 6 أهداف رئيسية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن «الأهداف تشمل إعادة المختطفين، وتقويض حكم حماس، ونزع السلاح من غزة، وضمان الأمن لإسرائيل».

ولفت إلى أن «الأهداف تتضمن إقامة ائتلاف أوروبي عربي إسرائيلي يدير القطاع، ويشكل بديلا مستقبليًا عن حماس والرئيس الفلسطيني محمود عباس».

وذكر أن الأهداف تشمل إعادة مواطني الشمال إلى منازلهم بحلول ديسمبر المقبل، وتعزيز التطبيع مع السعودية ضمن عملية خلق ائتلاف في العالم العربي ضد إيران.

وهدد بانسحاب حزبه من حكومة الائتلاف إذا لم يلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التوقعات، مضيفًا: «نتنياهو القرار بيدك، وبعد أن تحدثت معك مرارًا وتكرارًا، جاءت ساعة الحسم».

واستطرد: «عرفتك كقائد وشخص وطني لسنوات طويلة، أنت تعلم ما يجب أن تفعله، وقادر على اتخاذ القرار الصحيح والوطني، عليك أن تختار ما بين الوحدة والفرقة والنصر والكارثة».