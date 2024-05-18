أعلن الحرس الوطني التونسي، أن نحو 23 مهاجرا فُقدوا بعد أن انطلقوا على متن قارب باتجاه إيطاليا.

وأضاف الحرس الوطني، أنه نشر وحدات عائمة وطلب من البحرية المساعدة في البحث عن المفقودين، بحسب وكالة رويترز.

يُشار إلى أن قوات الأمن التونسية تكثف عمليات اعتراض القوارب في البحر الأبيض المتوسط منذ ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا في أغسطس الماضي.

واعترضت السلطات نحو 81 ألف شخص أثناء قيامهم برحلات هجرة غير شرعية عبر البحر العام الماضي، أي أكثر من ضِعف عدد العام السابق، بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم ما يصل إلى 164.5 مليون يورو لقوات الأمن في تونس خلال 3 سنوات، في إطار خطة بروكسل لتعزيز الحد من الهجرة غير الشرعية.

وقالت تقارير إعلامية غربية، إن هذا التمويل يأتي في الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد ضغوطاً سياسية لخفض أعداد الوافدين، ما أدى إلى زيادة التمويل للدول التي عادةً ما يهاجر منها السكان إلى أوروبا.