وزير الزراعة يتابع جهود استصلاح الأراضي والحصر التصنيفي بالوادي الجديد

بحث وزير الزراعة، السيد القصير، اليوم، مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ملفات المشروعات الزراعية بين الوزارة والمحافظة، في إطار متابعة الملفات المشتركة والموقف التنفيذى للمشروعات الزراعية الجاري تنفيذها في محافظة الوادى الجديد.

وناقش الاجتماع جهود دراسات حصر وتصنيف التربة لمساحة 670 الف فدان بنطاق مركز باريس - محافظة الوادى الجديد التى قامت بها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى من خلال الجهات التابعة لها وهى الهيئة العامة لمشروعات التعمير - مركز بحوث الصحراء - معهد الاراضى والمياه والبيئة - جهاز تحسين الاراضى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى كليات الزراعة والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

وأكد وزير الزراعة، أن كل هيئات الوزارة ومعاهدها البحثية على أتم الاستعداد لتقديم كافة الخدمات لمحافظة الوادى الجديد التي تتمتع بمقومات زراعية كثيرة ومتنوعة.

من ناحيته، أشاد "الزملوط" بالتعاون المثمر والبناء بين الوزارة والمحافظة من أجل تقديم كافة الخدمات الزراعية للمواطنين في الوادى وتعزيز الاستثمار الزراعي في المحافظة.



