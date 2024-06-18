شهد مسرح السامر بالعجوزة مساء أمس الاثنين العرض الاستعراضي الغنائي "نوستالجيا 80/90"، والذي لاقى تفاعلًا وإقبالًا جماهيريًّا ملأ جنبات المسرح، ورفع لافتة "كامل العدد"، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، لمدة ثلاث ليالٍ حتى غد الأربعاء.

"نوستالجيا 80/90" رؤية وإخراج تامر عبد المنعم، وفكرته مستوحاة من أشهر أعمال فترتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، من أعمال درامية وبرامج تلفزيونية وأغانٍ وأفلام ومسرحيات وإعلانات، وتم تقديمها بتوزيع جديد بطولة فرقة السامر المسرحية، واستعراضات فرق بورسعيد وسوهاج والحرية السكندرية وروض الفرج للفنون الشعبية.

بدأ الحفل بفيلم تسجيلي لبرامج الثمانينيات والتسعينيات منها: أخبار خفيفة، كلمتين وبس، الكاميرا الخفية، العلم والإيمان، حكاوي القهاوي، كلام من دهب، تاكسي السهرة، عالم الحيوان، أماني وأغاني، وغيرها.

تلا ذلك أوبريت استعراضي لمسلسلات: الراية البيضاء، رأفت الهجان، يوميات ونيس، رحلة المليون، البخيل وأنا، دموع في عيون وقحة، أرابيسك، الضوء الشارد، زيزينيا، المال والبنون، بوابة الحلواني، ليالي الحلمية، بكيزة وزغلول، هو وهي.

أعقبه عرض كرتوني، لعدد من أعمال الأطفال خلال هذه الفترة منها: بوجي وطمطم، بكار، مازنجر، سلاحف النينجا، كابتن ماجد، فطوطة، واستعراضات لأفيشات أشهر الأفلام منها: طيور الظلام، اضحك الصورة تطلع حلوة، الراقصة والسياسي، البيه البواب، كابوريا، مستر كاراتيه، الكيت كات، شمس الزناتي.

ثم قدم استعراض ميدلي مجمع لباقة من أشهر المطربين منهم: أنغام "الركن البعيد الهادي"، مصطفى قمر "سكة العاشقين"، عمرو دياب "سافر عند القمر، حبيبي يا نور العين، بلاش نتكلم في الماضي، يا عمرنا"، محمد فؤاد "الحب الحقيقي"، علي حميدة "لولاكي"، خالد عجاج "ليه يا دنيا"، علاء عبد الخالق "مكتوب"، إيهاب توفيق "مراسيل"، محمد محيي "أعاتبك"، إيمان البحر درويش "محسوبكو انداس"، حكيم "نار"، هشام عباس "عمال يحكيلي عنها"، محمد منير "المريلة الكحلي"، سامح يسري "طاير"، عامر منيب "أول مرة"، حسام حسني "كل البنات بتحبك"، سميرة سعيد "جاني بعد يومين"، لطيفة "حبك هادي"، مدحت صالح "كوكب تاني"، حميد الشاعري "عيني".

واختتم الحفل باستعراضات لمجموعة من المسرحيات منها: شارع محمد علي، ريا وسكينة، هالة حبيبتي، الواد سيد الشغال.

حضر الحفل الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والفنان ياسر صادق ومجموعة من الفنانين وقيادات وزارة الثقافة وعدد من الإعلاميين.

عرض الدراما الاستعراضية الغنائية "نوستالجيا 80/90" من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، إعداد التصور الموسيقي وإعادة التوزيع للعرض محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، ماكياج إسلام عباس، مصممة أزياء رنا عبد المجيد، إضاءة عز حلمي، مخرج مساعد محمد النبوي، مخرج منفذ أحمد شعراوي، تصميم استعراضات فرقة بورسعيد محمد أبو صالح، فرقة الحرية نصر الدين محمد، فرقة سوهاج محمد الرز، وفرقة روض الفرج عربي، وأقيم الحفل بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية.