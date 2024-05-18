استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم السبت، سيارة بالجهة السورية لمعبر "المصنع" الحدودي بين سوريا ولبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية (رسمية)، بأن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب معبر المصنع الحدودي اليوم من جهة سوريا، في ثاني استهداف بالمنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم تتحدث الوكالة عن مصير ركاب السيارة المستهدفة، كما لم يصدر أي تعليق فوري من سلطات الاحتلال أو أو الجانب السوري بشأن الغارة.

وأمس الجمعة، استشهد اثنان أحدهما قيادي في "كتائب القسام" وأصيب آخر بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب الحدود السورية في منطقة البقاع الأوسط شرقي لبنان.

وأصدرت "كتائب القسام" في لبنان، الجمعة، بيانا أعلنت فيه "استشهاد القائد شرحبيل علي السيد، في معركة طوفان الأقصى بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال في البقاع".

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة مع جيش الاحتلال من جهة أخرى قصفا يوميا، في مشهد جاء ضمن تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.