وزير الري ومحافظ أسوان يتفقدان مشروع سيل بقرى وادي الصعايدة بإدفو

قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء أشرف إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بتفقد موقع تنفيذ المصرف والأعمال الصناعية الجارية ضمن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل – SAIL"، والمنفذ بقرى مشروع وادي الصعايدة بإدفو، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد – IFAD"، وبتكلفة وصلت لأكثر من 60 مليون جنيه، حيث يهدف المشروع لدعم مؤسسات المجتمع المدني والمساهمة في زيادة الأمن الغذائي وحل مشكلات الري لخدمة أكثر من 4 آلاف مزارع داخل زمام 30 ألف فدان، الذي يضم قرى الأشراف والشهامة والإيمان والسماحة وعمرو بن العاص، ومن المقرر نهو المشروع، الذي وصلت نسبة التنفيذ به إلى 60٪، في نهاية العام الحالي، ويضم المشروع 3 مكونات أساسية تتمثل في مكون تنمية المجتمع، ومكون التنمية الزراعية، ومكون خدمات التمويل.

وخلال الجولة التفقدية لوزير الري ومحافظ أسوان، برفقة قيادات الوزارة والمحافظة، استمعوا لشرح تفصيلي عن المشروع من المهندس عمر سيف، مدير عام الري بأسوان، والمختصين بالمشروع، حيث تم تنفيذ أعمال خاصة بالري داخل قرى الأشراف والشهامة وعمرو بن العاص، وشملت تأهيل وتجهيز المساقي والترع بواقع 8 مساقٍ، وتبطين مسافة 10 كم بالرمل المثبت والخرسانة المسلحة بالفايبر، مع دعم المساقي بالطاقة الشمسية، وتركيب 9 طلمبات رفع، مجمعة وفردية، داخل 5 محطات بقدرات متنوعة من 45 حصانًا و100 حصان، ويهدف هذا المشروع إلى انتظام منظومة الري، وضمان وصول المياه للنهايات، وتأهيل صغار المزارعين من المنتفعين لاستخدام طرق الري الحديثة بالتنقيط.

وفي نفس السياق، تم تنفيذ أعمال خاصة بالصرف، والتي شملت إنشاء مصرف السماحة والأشراف، وأعمال ترابية وصناعية بطول 5.400 كم على مرحلتين، بحيث يصب في المصرف الرئيسي رقم "1"، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية التي ضمت 5 سحارات على المصرف و2 هدار، ومصب نهاية، وساهم ذلك في حل مشكلة الصرف بالمشروع والقضاء على النشع والرشح، وبالتالي استصلاح مساحة 3 آلاف فدان.