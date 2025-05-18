وزير الخزانة الأمريكي: تحذيرات وول مارت بشأن زيادة الأسعار هي أسوأ سيناريو

قلل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، اليوم الأحد، من مخاطر التضخم بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، قائلا إنه تحدث إلى رئيس شركة "وول مارت" لتجارة التجزئة وإن تحذيرات الشركة من زيادة الأسعار على المستهلكين هي ببساطة "أسوأ سيناريو".

ومع استمرار الشكوك حول القيادة الاقتصادية للرئيس ترامب، رفض بيسينت المخاوف بشأن التضخم، وأشاد بعدم اليقين بسبب قرارات ترامب باعتباره تكتيكا تفاوضيا للمحادثات التجارية، ورفض قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة بخفض تصنيف الدين الحكومي الأمريكي.

وقال بيسينت إنه تحدث أمس السبت مع الرئيس التنفيذي لمتاجر "وول مارت" دوج ماكميلون، وأكد في مقابلتين مع برنامجين أخباريين أنه يعتقد أن ما يهم حقا عملاء "وول مارت" هو انخفاض أسعار البنزين. ويبلغ متوسط سعر البنزين 18ر3 دولار للجالون، وهو انخفاض مقارنة بالعام الماضي، ولكن أيضا يعد ارتفاعا مقارنة بالأسبوع الماضي.

وقال بيسينت إن "وول مارت ستستوعب بعض الرسوم الجمركية، وقد يصل تأثير بعضها إلى المستهلكين. بشكل عام، أتوقع أن يظل التضخم تحت السيطرة. لكنني لا ألوم المستهلكين على شعورهم بالقلق بعد ما حدث لهم لسنوات في عهد بايدن"، في إشارة إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في أربعة عقود في يونيو 2022 في عهد الرئيس السابق جو بايدن، حيث أدى التعافي من جائحة كورونا والإنفاق الحكومي والحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع التكاليف.