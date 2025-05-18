الجامعة العربية: توافق قمة بغداد حول السودان إنجاز مهم في ظل الانقسام الإقليمي

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنّ القمة العربية ببغداد خرجت بقرار يدعم السلام والتنمية في السودان.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المسار التفاوضي داخل الاجتماعات التحضيرية شهد صعوبات، نتيجة الخلاف بين الإمارات والسودان الذي خرج إلى العلن.

وأوضح أن هذه التوترات أثرت على المناقشات، لكنها لم تمنع الأطراف من الوصول إلى توافق حول صيغة القرار، الذي تم اعتماده بالإجماع في نهاية المطاف.

وأكد أن الجامعة العربية حرصت على أن يكون القرار شاملاً وداعماً للعملية السلمية في السودان.

وكشف أن التحفظ الإماراتي كان متعلقاً بعبارة حكومة مدنية منتخبة، حيث اعتبرت أبوظبي أن الحديث عن انتخابات في ظل الحرب الدائرة حالياً في السودان أمر غير واقعي، لكن رغم ذلك، لم تعرقل هذه الملاحظة اعتماد القرار.

وشدد على أن التوافق حول السودان يمثل إنجازاً عربياً مهماً في ظل الانقسام الإقليمي، مؤكدا أن القمة كانت حريصة على تأكيد دعمها للشعب السوداني في هذه المرحلة الحرجة.