قتلى وجرحى من قوى الأمن العام في انفجار بدير الزور شرقي سوريا

قتل ثلاثة عناصر من قوات الشرطة وأصيب عدد آخر في انفجار سيارة مفخخة بريف دير الزور شرقي سوريا مساء اليوم الأحد.

وقال مصدر أمني لوكالة الانباء الألمانية(د ب أ) إن انفجار السيارة المفخخة استهدف مخفر شرطة في مدينة الميادين بريف دير الزور ".

وقد تم فرض حظر تجوال في مدينة الميادين بعد الانفجار.

وقال مدير منطقة الميادين خليل عبد المنعم الأيوب إن الانفجار وقع في تمام الساعة السابعة وثلاث عشرة دقيقة مساء اليوم.

وأضاف الأيوب في بيان أنه "تبين من التحقيقات الأولية وبعد معاينة الموقع أن سبب الانفجار سيارة مفخخة. ما أسفر عن ارتقاء ثلاثة عناصر من الأمن العام وعدد من الجرحى".

وشدد مدير منطقة الميادين على أنّ قوى الأمن والشرطة سارعت لتأمين مكان الانفجار واستكمال التحقيقات، وختم البيان بالقول"اليد الغادرة لن تفلت من العقاب، وأننا ساهرون على حماية البلاد وأهلها".

كانت مواقع وحواجز تابعة لقوى الأمن العام في محافظة دير الزور قد تعرضت لعدة هجمات تم إلقاء المسؤولية عنها على عاتق مجموعات كانت تعمل مع إيران في المحافظة .



