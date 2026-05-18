مقتل متسلقة جبال بهجوم من قطيع أبقار في جبال الألب النمساوية وإصابة زوجها بجروح خطيرة

لقيت متسلقة جبال 67 عاما حتفها بعد تعرضها لهجوم من قطيع من الأبقار في النمسا، بحسب ما أعلنت السلطات، في أحدث حادث مميت مرتبط بالمواشي في جبال الألب.

وقالت الشرطة إن المرأة تعرضت للهجوم من قبل "عدد من الأبقار داخل مرعى بمنطقة لينتس الجبلية في شرق تيرول، بعد ظهر الأحد. كما أُصيب زوجها 65 عاما بجروح خطيرة.

وأضافت السلطات أن أسباب السلوك العدائي للأبقار لا تزال غير واضحة، مشيرة إلى أن الزوجين لم يكونا برفقة كلب أثناء الحادث.

وغالبا ما تتصرف الأبقار بعدوانية عند اقتراب الكلاب منها، خصوصا عندما تسعى لحماية عجولها، ما يدفعها أحيانا إلى مهاجمة الحيوانات أو الأشخاص المرافقين لها. وفي ضوء مثل هذه الحوادث، تكرر السلطات والمزارعون التحذير من ضرورة توخي الحذر أثناء التنزه في مناطق جبال الألب.

وفي سبتمبر 2025، توفي رجل 85 عاما إثر تعرضه لهجوم من قطيع أبقار أثناء تنزهه مع زوجته وكلب في منطقة رامساو أم داخشتاين بجبال الألب النمساوية.