تعليم جنوب سيناء: لم نرصد أي تجاوزات خلال اليوم الثالث لامتحانات النقل

قالت الدكتورة وفاء رضا، مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن امتحانات النقل تسير في هدوء وانتظام لليوم الثالث على التوالي، ولم يتم رصد أي شكاوى من صعوبة أسئلة الامتحانات أو أي مخالفات داخل اللجان.

وأكدت مديرة المديرية، في تصريح اليوم، أنه يجري متابعة اللجان بكل الإدارات التعليمية منذ فتحها وحتى الانتهاء منها من خلال غرفة العمليات الرئيسية، مشيرة إلى أنها أجرت اليوم جولة ميدانية بلجان امتحانات مدرسة المجمع التعليمي بمدينة طور سيناء، لمتابعة انتظام سير امتحانات النقل بمختلف المراحل التعليمية.

وأشارت إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة توفير أقصى درجات الهدوء والراحة داخل اللجان، مع منع دخول الهواتف المحمولة نهائيا، حفاظا على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت ضرورة قيام الملاحظين بمراجعة بيانات الطلاب المدونة على أوراق الإجابة بدقة، مع الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات من جانب الطلاب والملاحظين وكل العاملين داخل اللجان، لافتة إلى أنها تحدثت بطريقة ودية مع الطلاب داخل اللجان، للتعرف على مدى سهولة أو صعوبة أسئلة الامتحانات، كما أكدت استمرار نشر النماذج الاسترشادية للامتحانات حتى آخر مادة، وفقا للجدول المعلن، بهدف دعم الطلاب ومساعدتهم على التدريب الجيد على شكل الأسئلة.

واختتم تلاميذ الصف الثالث الابتدائي امتحاناتهم اليوم بأداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، فيما أدى طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الامتحان في المادة نفسها، بينما أدى طلاب النقل بالمرحلة الإعدادية امتحان مادة الرياضيات.

وفي المرحلة الثانوية، أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة التاريخ خلال الفترة المسائية، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة الأجنبية الأولى خلال الفترة الصباحية، وسط متابعة مستمرة من قيادات التعليم بالمحافظة لضمان انتظام سير الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية.