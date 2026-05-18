حزب الله يستهدف مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني في خمسة بيانات اليوم الإثنين، أن عناصره استهدفوا تموضعات لجيش الاحتلال الإسرائيليّ جنوب لبنان والموقع الإسرائيليّ عند تلّة العويضة الجنوبية، وآليات وجنود إسرائيليين في بلدتي البياضة والناقورة الجنوبيتين، وتصدوا لطائرة حربية إسرائيلية جنوب لبنان، وذلك رداً على خرق إسرائيل وقف إطلاق النار.

وكان حزب الله قد أعلن في بيانات سابقة اليوم الاثنين، أن عناصره استهدفوا منصة للقبة الحديدية التابعة للجيش الإسرائيليّ في معسكر غابات الجليل، وتجمّعًا لآليات وجنود إسرائيليينّ في بلدة رشاف في جنوب لبنان، كما استهدفوا آليّة اتّصالات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيليّ في بلدة دير سريان في جنوب لبنان، وجرّافة دي 9 تابعة لجيش الاحتلال في أطراف البلدة.

كما أعلن حزب الله في بيانات سابقة، اليوم الاثنين، أن عناصره أسقطوا محلّقة إسرائيلية في أجواء بلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان، واستهدفوا آليّة قائد الّلواء 300 التّابع لجيش الإسرائيليّ في مستوطنة شوميرا، واستهدفوا موقعًا إسرائيليّاً مستحدثًا في بلدة مارون الراس في جنوب لبنان، رداً على خرق إسرائيل وقف إطلاق النار.