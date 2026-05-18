محافظ الوادي الجديد: تكثيف الرقابة على الأسواق استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك

- جاهزية 14 مجزرا ونقطة ذبح بمختلف المراكز لاستقبال الأضاحي مجانا طوال أيام العيد

أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات الخدمية بالمحافظة، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية للأسواق ومحال الجزارة وشوادر بيع اللحوم والمواشي، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وشددت المحافظ على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الجهات التنفيذية والرقابية وتفعيل غرف العمليات على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي طوارئ أو بلاغات، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وتوفير خدمات آمنة ومنظمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور عصام الكومي، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، جاهزية 14 مجزرا ونقطة ذبح بمختلف المراكز لاستقبال الأضاحي مجانا طوال أيام العيد، وذلك تحت الإشراف الكامل للأطباء البيطريين والأطقم المعاونة، مع دعم المجازر بفرق العمل اللازمة لضمان انتظام سير العمل والفحص البيطري للماشية واللحوم، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأهاب مدير مديرية الطب البيطري بالمواطنين الالتزام بالذبح داخل المجازر ونقاط الذبح المعتمدة حفاظا على الصحة العامة والبيئة، مع الاستفادة من خدمات الكشف المجاني على الأضاحي والتواصل مع غرف العمليات والإدارات البيطرية.