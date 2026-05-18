إقامة معرض مؤقت بمتحف شرم الشيخ احتفالا باليوم العالمي للمتاحف

افتتح متحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، معرضا مؤقتا بعنوان "خيوط واحدة: وحدة التجربة الإنسانية عبر العصور"؛ وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن المعرض المؤقت يتيح للسائحين الاستمتاع بتجربة متحفية تجمع بين التأمل البصري والمعنى الإنساني العميق، مشيرا إلى أنه جرى إقامة المعرض تفعيلا لشعار المجلس الدولي للمتاحف لعام 2026 "المتاحف توحد عالما منقسما".

وأكد مدير المتحف، في تصريح اليوم، أن المعرض يعمل على تقديم رؤية إنسانية معاصرة للمقتنيات الأثرية، من خلال إبراز أوجه التشابه بين الإنسان عبر العصور، والتأكيد على أن المشاعر والاحتياجات الإنسانية ظلت مشتركة رغم اختلاف الثقافات والحضارات.

وأوضح أن المعرض يضم 15 قطعة أثرية مميزة تنتمي إلى عصور الدولة الحديثة والعصر المتأخر والعصرين اليوناني والروماني، ومن بينها قطع نرد أثرية تعكس أشكال الترفيه في مصر القديمة، وحلق من العاج غير كامل الاستدارة، ومكاحل ومراود أثرية، منها مكحلة على هيئة قرد مصنوع من مادة الفيانس.

وتابع: كما يضم المعرض مشطا خشبيا للعناية بالشعر والنظافة الشخصية، وتمثال "إيزيس – أفروديت" الذي يجسد التفاعل بين الحضارتين المصرية واليونانية، وتمائم نفرتوم وحورس الطفل المرتبطة بالحماية والأمل والتجدد، وتمثال حاربوقراط رمز الطفولة والبعث.

وأشار إلى أن المعرض ينقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ الأول محور "الإنسان.. كما هو دائما"، ويستعرض تفاصيل الحياة اليومية واحتياجات الإنسان الأساسية، لافتا إلى أن المحور الثاني بعنوان "حين تلتقي الحضارات"، ويسلط الضوء على التفاعل الثقافي والحضاري عبر العصور، والثالث "رحلة واحدة.. ومصير مشترك"، ويركز على مفاهيم الأمل والحماية والوحدة الإنسانية.

كما أكد أن المعرض شهد تفاعلا من الزائرين المصريين والأجانب، كون العرض اعتمد على أسلوب بصري مبسط يربط الزائر مباشرة بالقطعة الأثرية ويشجعه على التأمل وإعادة اكتشاف القواسم الإنسانية المشتركة، لافتا إلى أن الإدارة تحاول من خلال هذا المعرض التأكيد على الدور المتجدد للمتاحف كمؤسسات ثقافية ومجتمعية، تسهم في تعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب، وترسخ فكرة أن ما يجمع الإنسان عبر العصور أكبر مما يفرقه.