7 تمارين يومية بسيطة تساعدك على الاسترخاء واستعادة نشاطك

لا يقتصر دور التمارين في المساعدة على فقدان الوزن فقط، فهي عنصر أساسي في المحافظة على اللياقة البدنية وزيادة مرونة الجسم، التي تساعد على منع الإصابة بالآلام، وجانب مهم لاكتساب القوة والعضلات، وهناك أنواع عديدة من التمارين لمساعدة الجسم في اكتساب المرونة.

ووفقا لـ«Times of India»، نعرض فيما يلي 7 تمارين بسيطة يجب جعلها روتين يومي لزيادة مرونة الجسم.

1-وضع أوتار الركبة

قف على الأرض ويديك بجانبك، أخرج زفيرًا وانحنى إلى الأمام مع خفض رأسك نحو الأرض، تأكد من الحفاظ على استرخاء رأسك وعنقك وكتفيك، امسك الجزء الخلفي من ساقيك بكلتا يديك لمدة من 45 ثانية إلى دقيقتين، ثم عُد إلى وضعك الطبيعي.

2- وضع الكُمثرى

اجلس بشكل مريح على الأرض ممدا ساقيك أمامك، اثني ساقك اليسرى ومررها فوق ساقك اليمنى، وضعها مسطحة على الأرض، ابقِ يدك اليسرى على الأرض خلف جسمك واليد اليمنى على ركبة ساقك اليسرى، قم بتحريك وسطك ببطء إلى الجانب الأيسر متجهاً نحو ظهرك إلى أقصى حد ممكن، ابق بتلك الوضعية لمدة 30 ثانية، ثم كررها على الجانب الآخر.

3- وضع ثلاثية الرؤوس

مدد ذراعيك فوق رأسك، اثني كوعك الأيسر محاولاً لمس منتصف ظهرك، أمسك كوع يدك اليمنى بيدك اليسرى، واسحبه برفق باتجاه رأسك، كرر الوضعية بتبديل الذراعين.

4-وضع الفراشة

اجلس بشكل مريح على الأرض واجعل ظهرك مستقيمة مع ثني ركبتيك، حرك ركبتيك المنحنيتين على الجانبين حتى تلتقي باطن ساقيك، امسك كاحلي قدميك بيديك، واخفض رأسك نحو قدميك بقدر ما تستطيع، قم بتلك الوضعية لمدة من 30 ثانية إلى دقيقتين.

5- ضغطة الكتف

اجلس بشكل مريح على الأرض مع ثني ركبتيك، اخفض رأسك نحو ركبتيك، مثبتاً يديك أسفل ظهرك، قم برفعهما لأعلى متشبكتين، مع ضغط كتفيك ببعضهما، ابق بتلك الوضعية لمدة 30 ثانية، ثم عد لوضعك الطبيعي.

6-الجانب المنحني

الجلوس بشكل مريح على الأرض مع طوي ساقيك معاً، ثم ارفع يدك اليمنى لأعلى مع وضع يدك اليسرى على فخذيك، اثني وسطك بهدوء محركاً يدك اليمنى نحو الجانب الأيسر، قم بتلك الوضعية لمدة 30 ثانية، ثم كررها على الجانب الآخر.

7-الركبة إلى الصدر

استلق على ظهرك مع تمديد ساقيك، اسحب ركبتك اليمنى إلى صدرك، حافظ على قدمك اليسرى مستقيمة مع ضغط أسفل ظهرك في الأرض، قم بتلك الوضعية لمدة من 30 ثانية إلى دقيقتين، وكررها مع تبديل الساق مع الأخرى.