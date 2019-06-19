قياسات بدنية للاعبي مصر المقاصة بقرار من ميدو

طالب أحمد حسام ميدو مدرب مصر المقاصة الجديد، خضوع جميع لاعبي الفريق إلى قياسات بدنية خلال الفترة المقبلة، استعداداً للموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز.

وتعاقد مجلس إدارة الفريق الفيومي، مع إحدى الشركات الخاصة بالقياسيات البدنية، تلبية لطلب الجهاز الفني للفريق.

ويرغب الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة، في رفع معدل اللياقة البدنية لجميع اللاعبين في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل التراجع البدني لبعض اللاعبين.

كما طلب ميدو من مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، ضرورة التعاقد مع بعض الصفقات الجديدة للفريق في الفترة المقبلة، والاستقرار على المراكز التي بها نقص عددي.

ويعقد ميدو جلسة مع مجلس إدارة نادي المقاصة، خلال الأيام المقبلة، من أجل الاستقرار على بعض الأسماء الأخرى التي يتم التفاوض معهم.