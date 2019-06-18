فنزويلا تستبق زيارة المفوضة الأممية باشيليت بمحاكمة معارض بارز

أمرت محكمة في فنزويلا بتحويل قضية ضد المعارض البارز روبرتو ماريرو، إلى المحاكمة، وذلك عشية زيارة ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي انتقدت سجنه.

وأمرت المحكمة بالإبقاء على ماريرو في السجن، على الرغم من إطلاق سراح ثلاثة من السجناء السياسيين قبل زيارة باشيليت، التي من المقرر أن تزور فنزويلا من غدا الأربعاء وحتى الجمعة المقبل، حسبما ذكرت صحيفة إل ناسيونال اليومية ووسائل إعلام أخرى.

وأدان كل من مكتب باشيليت والولايات المتحدة ، ومجموعة ليما الأمريكية ، ومنظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأوروبي ، سجن ماريرو ، وهو مساعد لزعيم المعارضة خوان جوييدو.

وألقي القبض على ماريرو في مارس الماضي بتهمة قيادة خلية إرهابية.

وتشهد فنزويلا صراعا على السلطة بين جوايدو الذي نصب نفسه رئيسا في يناير الماضي واعترفت به عدة دول من بينها الولايات المتحدة، ورئيس البلاد المنتخب نيكولاس مادورو. وتعاني البلاد من اوضاع اقتصادية سيئة للغاية.