تتواصل سلسلة "سيمفونيات عظيمة"، التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام لأوركسترا القاهرة السيمفوني، حيث يقام حفل بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، ومشاركة عازف البيانو الألماني رولف ديتر آرينز، في الثامنة مساء السبت 17 يناير على المسرح الكبير.

ويأتي الحفل تجسيدًا لخطط وزارة الثقافة الهادفة إلى تسليط الضوء على أعمال الإبداع العالمي، ويتضمن مختارات من أبرز المؤلفات الكلاسيكية، منها "افتتاحية الهبريدس" و"الكونشيرتو الثاني للبيانو والأوركسترا" لـ فيليكس مندلسون بارتولدي، و"السيمفونية الخامسة" لـ سيبليوس.

يُذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تعمل على تقديم سلاسل حفلات نوعية تضم مختارات من المؤلفات العالمية لإلقاء الضوء على ملامح الموسيقى الكلاسيكية، التي تعد أحد أهم ألوان الفنون الجادة.