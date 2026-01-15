 السبت.. حفل لأبرز مؤلفات بارتولدى وسيبليوس بقيادة الصعيدي على المسرح الكبير بدار الأوبرا - بوابة الشروق
الخميس 15 يناير 2026 3:00 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

السبت.. حفل لأبرز مؤلفات بارتولدى وسيبليوس بقيادة الصعيدي على المسرح الكبير بدار الأوبرا

مصطفى الجداوي
نشر في: الخميس 15 يناير 2026 - 2:53 م | آخر تحديث: الخميس 15 يناير 2026 - 2:53 م

تتواصل سلسلة "سيمفونيات عظيمة"، التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام لأوركسترا القاهرة السيمفوني، حيث يقام حفل بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، ومشاركة عازف البيانو الألماني رولف ديتر آرينز، في الثامنة مساء السبت 17 يناير على المسرح الكبير.

ويأتي الحفل تجسيدًا لخطط وزارة الثقافة الهادفة إلى تسليط الضوء على أعمال الإبداع العالمي، ويتضمن مختارات من أبرز المؤلفات الكلاسيكية، منها "افتتاحية الهبريدس" و"الكونشيرتو الثاني للبيانو والأوركسترا" لـ فيليكس مندلسون بارتولدي، و"السيمفونية الخامسة" لـ سيبليوس.

يُذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تعمل على تقديم سلاسل حفلات نوعية تضم مختارات من المؤلفات العالمية لإلقاء الضوء على ملامح الموسيقى الكلاسيكية، التي تعد أحد أهم ألوان الفنون الجادة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك