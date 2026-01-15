الجامعة العربية الأمريكية تمنح الرئيس الفلسطيني محمود عباس شهادة الدكتوراه الفخرية

منحت الجامعة العربية الأمريكية، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، شهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية، تقديرا لإسهاماته الفكرية والبحثية ولمسيرته الوطنية الحافلة وجهوده المخلصة في خدمة الشعب الفلسطيني والقضية الوطنية الفلسطينية.

وأقامت الجامعة العربية الأمريكية حفلا في حرمها بمدينة رام الله، اليوم الخميس، لمنح الرئيس شهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية، حضره: نائب الرئيس حسين الشيخ، ورئيس الوزراء محمد مصطفى، وعدد من الوزراء، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة «فتح»، وعدد من السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين، وأعضاء من مجلسي الأمناء والإدارة للجامعة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجامعة العربية الأمريكية يوسف عصفور، في كلمته بالحفل، إن القرار يأتي تقديرا لمسيرة «أبو مازن» الوطنية والسياسية، وإسهاماته الفكرية والبحثية، ودوره الريادي في خدمة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ودفاعه المتواصل عن حقوقه المشروعة، وجهوده في ترسيخ قيم الحرية والعدالة والسلام، وحفظ التاريخ والرواية الفلسطينية، وتعزيز مكانة فلسطين عالميا.

وأضاف عصفور، أنّ قرار منح الرئيس هذه الشهادة هو قرار نابع من «الضمير المؤسسي» لهذه الجامعة، ومستند إلى قناعة راسخة بأنّ الوفاء لأهل العطاء هو من شيم الكرام.

وتابع: «لقد قرأنا فيكم، لا السياسي فحسب، بل المثقف المشتبك. نحن نعلم، والعالم يعلم، أنكم لم تكتفوا بصناع الحدث السياسي، بل حملتم أمانة القلم. إنّ كتبكم التي أثرت المكتبة العربية لم تكن حبرا على ورق، بل كانت، ولا تزال، وثائق تاريخية ومراجع أكاديمية تدرس في جامعاتنا، توثق الرواية، وتفضح الزيف، وتحمي الذاكرة من النسيان».