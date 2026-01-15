شهيدان برصاص الاحتلال في رفح الفلسطينية

استشهد مواطنان، ظهر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال مراسل «وفا» إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص صوب مواطنين قرب مفترق العلم جنوب مواصي رفح جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنين، مع صعوبة في انتشال جثمانيهما.

واستهدفت غارات إسرائيلية، اليوم الخميس، مدينتي غزة وخانيونس، ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف بجباليا، بينما تواصل القصف المدفعي على المناطق الشرقية من قطاع غزة.

وتتزامن خروقات الاحتلال المتواصلة، بُعيد إعلان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مساء أمس الأربعاء، إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة، والتي تنتقل من وقف إطلاق النار إلى تشكيل إدارة تكنوقراطية وإعادة الإعمار.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي واصل، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى صباح اليوم الخميس 15 يناير 2026 (لمدة 95 يوماً)، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الخميس، أن الجهات الحكومية المُختصة رصدت خلال هذه الفترة، 1244 خرقاً للاتفاق، جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

402 جريمة إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين.

66 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية.

581 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم.

195 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.

ونوه أن هذه الانتهاكات الممنهجة أسفرت عن استشهاد 449 مواطناً ممن وصلوا إلى المستشفيات، وإصابة 1246 آخرين، إلى جانب 50 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.