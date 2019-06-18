القومى للمرأة: استخدام الإيحاءات الجنسية بشكل مبالغ فيه في دراما رمضان

رصد المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي ومن خلال لجنة الإعلام برئاسة سوزان القليني، دراما رمضان للخروج بمؤشرات حول صورة المرأة في الانتاج الإعلامي لرمضان 2019.

وقالت القليني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بأحد فنادق القاهرة، إن اللجنة قامت بالرصد من خلال القيام بحصر شامل للمسلسلات المقدمة في القنوات الفضائية المصرية والتي تم عرضها مع بداية شهر رمضان ، والبالغ عددها 25 مسلسل وتتمثل هذه المسلسلات فيما يلي :( كلبش 3- بدل الحدوتة ثلاثة – شقة فيصل– زلزال – حكايتي – ولد الغلابة – قابيل – بركة – لمس أكتاف- هوجان- علامة استفهام – أبو جبل – لآخر نفس – فكرة بمليون جنيه – البرنسيسة بيسة – طلقة حظ – قمر هادئ- ابن أصول- سوبر ميرو – الواد سيد الشحات – زي الشمس – حدوتة مرة – الزوجة 18 – زودياك – مملكة الغجر )، على العديد من القنوات ومنها : قنوات سي بي سي - قنوات الحياة - قنوات النهار- ON E - dmc - قنوات MBC - أبو ظبي – النيل للدراما).

وأوضحت أنه جاء إجمالي الأعمال الدرامية للبطولات والنسائية 8 أعمال درامية ( حكايتي- لآخر نفس – زي الشمس – حدوتة مرة – مملكة الغجر – سوبر ميرو – بدل الحدوتة ثلاثة – البرنسيسة بيسة).

وأشارت إلى أنه تم تشكيل فرق بحثية مكونة من ٢٢٠ طالبا وطالبة من طلاب قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس وتدريبهم على استمارة التحليل في إطار التعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وأكدت القليني، الالتزام بالكود الأخلاقي لمعالجة قضايا المرأة في الدراما الذي وضعته لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمرأة معتمد من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وكذلك في الاعلانات و البرامج إلا بعض التجاوزات.

وأشارت القليني إلى استخدام الإيحاءات الجنسية بشكل كبير ومبالغ فيه، لافتة إلى ظهور قضية تعدد الزوجات في أكثر من عمل دارمي مقارنة بالعام الماضي.

وتابعت: "واهتمت المسلسلات بمرحلة النضوج للمرأة بصورة أكبر من الطفولة والمراهقة، كما اهتمت بالمرأة في الحضر أكثر من الريف، وظهر المستوى الاقتصادي المتوسط والمنخفض بصورة أكبر من المستوى الاقتصادي المرتفع هذا العام، كما ظهرت قضية التحرش في أكثر من مسلسل سواء اللفظي أو المادي"، مشيرة إلى غياب رسالة تقويم لقضية التحرش.