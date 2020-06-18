وزير التنمية المحلية: تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين بداية من يوليو تجريبيا

أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتيسير تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالمحافظات، وعلى رأسها خدمات المحليات وإطلاقها على البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات خاصة مع تطبيق الإجراءات والتدبير التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد وتقليل التجمعات في المصالح الحكومية.

وقال شعراوي – في بيان للوزارة اليوم الخميس – إنه سيتم تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين بداية من شهر يوليو المقبل ولمدة شهرين كتشغيل تجريبي، على أن يتم اعتبار البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات مستقبلاً المنفذ الأساسي لاستقبال طلبات بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بالإدارة المحلية.

وأضاف شعراوي أنه يجرى الإعداد لتوقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط وهيئة البريد المصري والجهات التي ستتعاون لتنفيذ هذا الملف بالمحافظات.

وأوضح الوزير أن الخدمات التي سيتم إتاحتها على البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات ستصل إلى حوالي 54 خدمة، من بينها طلبات تجديد رخص الإشغال، والحصول على باكيات بالأسواق، وقيد اتحاد شاغلين، وسداد مديونيات، وسداد أقساط إيجار، وتصالح عن محضر، وبيان صلاحية موقع وتجديد ترخيص أعمال بناء، والتنازل عن رخصة مباني، والتصالح في مخالفات المباني، وتصالح عن مخالفة وتصريح الحفر، وتشغيل مصعد وتوصيل مرافق دائمة، ومطابقة شهادة صلاحية المبنى وإخطار بتغيير نوع الاستغلال للعقار وتعديل رخصة محل.

وأشار شعراوي إلى أنه كلف المحافظين بتنفيذ بعض الإجراءات اللازمة لتنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وعلى رأسها أن يتم المتابعة المباشرة لملف المراكز التكنولوجية وتحسين الخدمات وإتاحتها الكترونياً وتطوير منافذ أدائها.

ووجه وزير التنمية المحلية بسرعة الانتهاء من أعمال توحيد المستندات والرسوم للخدمات على مستوى (مراكز – مدن – أحياء) المحافظة والمعمول بها في المراكز التكنولوجية، وسرعة التعاقد مع الشركات الموكل لها تنفيذ التعامل مع المواطنين والدفع الإلكتروني ويمكن الاستعانة بالنماذج المعمول بها في محافظة القاهرة.

وشدد شعراوي على سعى الوزارة بصورة دائمة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على رضاهم عنها.