مجموعة السبع تدعو الصين إلى عدم فرض قانون أمني في هونج كونج

واشنطن - د ب أ

حثت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الصين على عدم المضي قدما في خطة فرض قانون أمني على هونج كونج، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يهدد وضع الحكم الذاتي للمنطقة.

وذكر بيان صادر عن وزراء خارجية دول المجموعة : "أن (ذلك) من شأنه تعريض النظام الذى سمح لهونج كونج بالازدهار، وجعلها ناجحة على مدى سنوات عديدة، للخطر".

وقال بيان مجموعة السبع: "نحن قلقون للغاية أن يؤدي هذا الإجراء إلى تقليص حقوق السكان وحرياتهم الأساسية التي تحميها سيادة القانون، كما يهدد وجود نظام قضائي مستقل".

وتتألف مجموعة السبع من أمريكا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، ووقع البيان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوسيب بوريل.