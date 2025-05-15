الأهلي: إصابة وسام أبو علي في الكاحل

أكد النادي الأهلي تعرض وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لإصابة على مستوى الكاحل، قبل مواجهة البنك الأهلي، في الدوري الممتاز.

وأوضحت قناة الأهلي أن وسام أبو علي اشتكى من إصابة في الكاحل، مُشيرةً إلى أنه سيخضع لفحوصات في الساعات القليلة القادمة، لتحديد موقفه من مواجهة البنك الأهلي.

ويواجه النادي الأهلي فريق البنك الأهلي في الثامنة مساء بعد غدٍ السبت، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وخاض لاعبو النادي الأهلي حصة تدريبية مساء اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمواجهة البنك الأهلي القادمة.

ويحتل النادي الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب مرحلة التتويج بالدوري الممتاز من منافسات الدوري العام برصيد 52 نقطة، فيما يحتل البنك الأهلي المركز الرابع برصيد 37 نقطة.