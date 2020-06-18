رئيس بوروندي الجديد يتعهد بمكافحة الظلم الاجتماعي خلال تنصيبه

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تعهد رئيس بوروندى الجديد إيفاريست ندايشيمي اليوم الخميس بمكافحة الظلم، لدى تنصيبه رئيسا جديدا للبلاد بعد فوزه في انتخابات مايو بـ68 بالمئة من الأصوات.

وبعدما أدى اليمين الدستورية امام الآلاف من الضيوف في استاد بالعاصمة جيتيجا، تعهد ندايشيمي بـ"مكافحة كل أشكال الظلم الاجتماعي واحترام الوحدة الوطنية وسيادة واستقلال بوروندي".

وأطلق الجنود 21 طلقة تحية للرئيس الجديد ، بعدما وقع على التعهد أمام سبعة أعضاء من المحكمة الدستورية.

تولى ندايشيمي /52 عاما/ المنصب قبل شهرين من الموعد المحدد في البداية، بعدما توفى الرئيس بيير نكورونزيزا المنتهية ولايته فجأة جراء أزمة قلبية أوائل الشهر الجاري.

وأعلنت المحكمة الدستورية في بوروندي الجمعة الماضية أن ندايشيمي سوف يتولى مباشرة المنصب لتجنب أي فراغ في السلطة في الدولة المضطربة الواقعة بشرق أفريقيا.

وما زال ندايشيمي يشغل منصب السكرتير العام لحزب الدفاع عن قوى الديمقراطية للدفاع عن الديمقراطية الحاكم. وشغل في السابق منصبي وزير الداخلية والأمن وعمل قائدا للجيش.