مقتل 6 جنود كولومبيين في كمين نصبه لهم مسلحون

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بوجوتا - د ب أ

قال الجيش الكولومبي، إن 6 من جنوده قتلوا في كمين، اليوم الأربعاء، وألقى باللائمة في الهجوم على عصابات تجارة المخدرات.

وأفادت تقارير تليفزيونية بأن القوات تعرضت لهجوم بالأسلحة والقنابل اليدوية في مقاطعة كاكويتا الجنوبية. كما أسفر الهجوم أيضا عن إصابة ثمانية من الجنود.

وذكرت إذاعة كاراكول أن الجنود كانوا يبحثون عن زعيم جماعة منشقة عن حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، التي وقعت على اتفاق سلام مع الحكومة في عام 2016.

وتردد أن المنشقين حصلوا على معلومات عن تحركات القوات ونصبوا لهم كمينا.

وقال قائد الجيش إدواردو إنريكي زاباتيرو إن الهجوم نفذه منشقون عن حركة فارك.

وتردد أنهم يحاولون السيطرة على السكان المدنيين في المنطقة لمنع المزارعين من استبدال محاصيل أخرى بنبات الكوكا، الذي يصنع منه الكوكايين.

وقال وزير الدفاع كارلوس هولمز تروخيو على موقع تويتر، إن الجيش سيزيد عملياته ضد "المجرمين الذين يحاولون فقط الثراء من خلال تهريب المخدرات".

وأضاف الرئيس الكولومبي إيفان دوكي أن "كولومبيا لن تضعف" أمام مثل هذه الهجمات.