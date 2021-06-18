تحرير مخالفة لمصنع دواجن والتحفظ على 8 أطنان لحوم غير صالحة بالشرقية

شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، بإشراف الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وقسم الصحة العامة والتفتيش بإدارة الصالحية الجديدة البيطرية والرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمدينة الصالحية الجديدة.

وأشار بيان صادر عن المديرية، اليوم الجمعة، إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر مخالفة بجُنح صحية لمصنع لتصنيع وبيع اللحوم والدواجن بمدينة الصالحية الجديدة، فيما تم التحفظ على 2 طن و500 كيلو دجاج مجمد، و100 كيلو لحوم مُجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى طن و717 كيلو بانية دجاج، و750 كيلو مفروم هياكل، و948 كيلو بيف برجر، و100 كيلو دهون مجهولة المصدر، و2 طن و214 كيلو كفتة سيخ، تبين وجودها بعبوات لعلامة تجارية مغايرة يتم تعبئتها ببيانات جديدة وماركة تجارية وتاريخ صلاحية مختلف.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لإعدامها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين.