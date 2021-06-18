تسير مصر للطيران، غدا السبت، ٧٦ رحلة جوية بمعدل ٥٣ رحلة دولية إلى كل من تورنتو، بيروت، بغداد، كازابلانكا، لاجوس، أكرا ، تونس ، الدوحة، أثينا ، مدريد ، لندن ، نيويورك ، باريس ، روما ، أبوجا، دبي ، اسطنبول ، جينيف، أمستردام، فرانكفورت، بروكسل ، برلين ، ميونيخ ، أبوظبي ، البحرين ، الخرطوم ، لارناكا، عمّان ، الشارقة ، أديس أبابا ، عنتيبي ، موسكو ، فيينا، ميلانو، جوهانسبرج.

و١٩ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وبرج العرب و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٦٩٣٣ راكبا.