 غدا.. مصر للطيران تسير 76 رحلة جوية لنقل 6933 راكبا - بوابة الشروق
الجمعة 18 يونيو 2021 2:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

غدا.. مصر للطيران تسير 76 رحلة جوية لنقل 6933 راكبا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 يونيو 2021 - 2:39 م | آخر تحديث: الجمعة 18 يونيو 2021 - 2:39 م

تسير مصر للطيران، غدا السبت، ٧٦ رحلة جوية بمعدل ٥٣ رحلة دولية إلى كل من تورنتو، بيروت، بغداد، كازابلانكا، لاجوس، أكرا ، تونس ، الدوحة، أثينا ، مدريد ، لندن ، نيويورك ، باريس ، روما ، أبوجا، دبي ، اسطنبول ، جينيف، أمستردام، فرانكفورت، بروكسل ، برلين ، ميونيخ ، أبوظبي ، البحرين ، الخرطوم ، لارناكا، عمّان ، الشارقة ، أديس أبابا ، عنتيبي ، موسكو ، فيينا، ميلانو، جوهانسبرج.

و١٩ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وبرج العرب و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٦٩٣٣ راكبا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك