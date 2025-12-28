بوتين وترامب يناقشان الهدنة المؤقتة والحل السياسي في دونباس قبل لقاء زيلينسكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه أجرى مكالمة "جيدة ومثمرة للغاية" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، فيما ذكر الكرملين أن إنهاء الأعمال القتالية بشكل نهائي يتطلب حلا سياسيا من كييف بشأن إقليم دونباس، وأن الهدنة المؤقتة ستؤدي إلى إطالة الصراع، وذلك قبل ساعات من لقاء بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ولاية فلوريدا.

وكتب ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لقد أجريت للتو مكالمة هاتفية جيدة ومثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قبل اجتماعي، في الساعة الواحدة ظهر اليوم (الأحد بالتوقيت المحلي)، مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وسيعقد الاجتماع في غرفة الطعام الرئيسية في مارالاجو. وسائل الإعلام مدعوة للحضور".

روسيا تتمسك بإقليم دونباس

من جانبه، قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن ترمب تواصل هاتفياً مع بوتين لبحث التسوية الأوكرانية قبل اللقاء مع زيلينسكي، مشيراً إلى أن الاتصال استمر لمدة ساعة و15 دقيقة، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأضاف أوشاكوف: "لإنهاء الأعمال القتالية بشكل نهائي، تحتاج كييف إلى حل سياسي بشأن إقليم دونباس".

وذكر أن بوتين أكد لترامب "الأهمية القصوى للاستمرار في الاعتماد على التفاهمات التي تم التوصل إليها في ألاسكا وخلال الاتصالات الثنائية"، قائلاً إن الرئيس الأمريكي استمع جيداً لتقييم روسيا لآفاق التوصل إلى اتفاق.

وأكد أوشاكوف أن الرئيسين "يتشاركان وجهة نظر مفادها أن الهدنة المؤقتة لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا"، بحسب قوله.

وأضاف أن ترامب أعرب عن اقتناعه بـ"التزام روسيا بالتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للأزمة الأوكرانية".

وقال إن بوتين وافق على مقترح الرئيس الأمريكي بمواصلة العمل على التوصل إلى تسوية في إطار مجموعتي عمل تم تشكيلهما خصيصاً لهذا الغرض "إحداهما معنية بالأمن والأخرى بالقضايا الاقتصادية".

ولفت أوشاكوف إلى أن بوتين وترامب اتفقا على إعادة التواصل بعد لقاء الرئيس الأميركي مع نظيره الأوكراني.

خطوط حمراء أوكرانية

واستبق الرئيس الأوكراني محادثاته ‌المرتقبة مع نظيره الأمريكي في ولاية فلوريدا، الأحد، بإجراء اتصال هاتفي "مفصل" مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لمناقشة تحضيرات اللقاء مع ترامب، حسبما ذكر في منشور على منصة "إكس". وأضاف: "أبلغته عن الوضع في الخطوط الأمامية وعن عواقب الضربات الروسية. نحن نقدر دعم المملكة المتحدة كثيراً".