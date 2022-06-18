القبض على المتهم بقتل صاحب ورشة سروجي سيارات في الخانكة بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على المتهم بقتل مالك ورشة سروجي سيارات بقرية القلج في الخانكة، وكشفت التحريات أن المتهم أطلق النار على الضحية وفر هاربا بواسطة دراجة بخارية، وعقب تحديد الأماكن التي يتردد عليها، تم إعداد كمين له وضبطه، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة بتعرض مالك ورشة لإطلاق نار، على يد عاطل، بقرية القلج.



جرى إخطار اللواء محمد عنانى مدير المباحث الجنائية وتشكل فريق بحث بقيادة المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه الشهير بـ"لطفي السوري" وبين المتهم "عاطل"، بسبب اعتداء الجاني على ابن الضحية، ولدى معاتبة مالك الورشة له، وجه له المتهم السباب، وتوعده بالانتقام.



وتوصلت التحريات، إلى أن المتهم انتهز فرصة وجود الضحية بورشته، وأطلق عليه أعيرة نارية، أصابته إحداها، وفر هاربا بواسطة دراجة بخارية.



بإعداد الأكمنة تمكن النقباء محمد إمبابي ومحمد خالد وشريف الطوخى من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.