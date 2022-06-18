الآلاف يشاركون في مسيرة بلندن للمطالبة بحل أزمة تكاليف المعيشة

تجمع الآلاف من المتظاهرين في وسط لندن للمطالبة بتحرك من الحكومة البريطانية لحل أزمة تكاليف المعيشة.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا اليوم السبت أن الحشود بدأت مسيرة من شارع بورتلاند بليس إلى ميدان البرلمان الساعة 12 ظهرا من أجل القيام بوقفة احتجاجية . ومن بين المتحدثين فرانسز اوجرادي وهو سكرتير عام مؤتمر النقابات العمالية الذي ينظم الفعالية.



ويقول مؤتمر النقابات العمالية إن بحثه يشير إلى أن العاملين خسروا نحو 20 ألف جنيه استرليني (24 ألفا و450 دولارا) منذ 2008 لأن الأجور لم تساير التضخم.