كلويفرت: ميسي الأفضل في التاريخ

أشار أسطورة برشلونة باتريك كلويفرت، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثًا لفريق إنتر ميامي الأميركي، يعد الأفضل في تاريخ كرة القدم.

وفي مقابلة صحفية وضع الأسطورة الهولندية ليونيل ميسي فوق كل لاعبي كرة القدم، ومع ذلك ، فقد رأى باتريك كلويفرت مواطنه يوهان كرويف ودييجو أرماندو مارادونا والملك بيليه يلعبون.

وقال :" لقد كانت بطولة رائعة في قطر ، وكانت المباراة النهائية رائعة، أعني بذلك أن كيليان مبابي سجل ثلاثة أهداف في النهائي! فعل ميسي ما يلزم لإكمال مسيرته مع منتخب الأرجنتيني".

وأضاف:" الفوز بكأس أمريكا والفوز بكأس العالم في النهاية. بالنسبة له ، الدائرة كاملة، أعتقد أنها كانت لعبة العام" .

وواصل "نعم ، هذا ما أعتقده. بالطبع ، عندما كنت ألعب، لكن هناك دييغو مارادونا ، بيليه ، جوهان كرويف إلخ، لكن إذا رأيت، ومع كل الاحترام لجميع الأساطير الآخرين ، ما حققه ميسي وحققه - سبع كرات ذهبية ، لا أعرف عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم وكوبا أمريكا " .

واستمر :" لقد ربح جميع الكؤوس التي يمكن أن يفوز بها لاعب كرة القدم في حياته ، بالإضافة إلى الجوائز الشخصية ، سبع مرات ، أو حتى الجوائز الأخرى ".

واختتم :" لأكون صادقًا جدًا ، أعتبره أحد أعظم ، إن لم يكن أعظم لاعب في كل العصور ".