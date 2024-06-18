مفوض أممي: مليون فلسطيني اضطروا للنزوح مجددا منذ تكثيف إسرائيل هجماتها على رفح

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن نحو مليون نازح فلسطيني اضطروا للنزوح مجددا منذ تكثيف إسرائيل هجماتها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة مطلع مايو الماضي.

جاء ذلك في كلمة لتورك، الثلاثاء، خلال افتتاح الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وشدد تورك على أنه شعر بالرعب من تجاهل أطراف النزاع في غزة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن هناك وفيات ومعاناة يصعب تصديقها، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف تورك: "نتيجة للهجمات الإسرائيلية المكثفة، قُتل أو جُرح أكثر من 120 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في غزة منذ 7 أكتوبر 2023".

وتابع "منذ أن ركزت إسرائيل هجماتها على رفح بداية مايو، أُجبر نحو مليون نازح فلسطيني للنزوح مرة أخرى"، ولفت إلى أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية في غزة تدهور بشكل أكبر.

كما أكد تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن 528 فلسطينيا، من بينهم 133 طفلا، استشهدوا على يد جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ أكتوبر 2023.