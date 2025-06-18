انذارات واسعة في إسرائيل بعد تجدد القصف الإيراني وانباء عن رشقة ضخمة جديدة الآن

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دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة وسط إسرائيل إثر رصد إطلاق رشقة صاروخية جديدة من إيران نحو إسرائيل.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 10 صواريخ أطلقت من إيران على إسرائيل.

كما أشارت وسائل الإعلام إلى سماع دوي عدة انفجارات ضخمة في منطقتي القدس وتل أبيب وسط إسرائيل.

وأضافت أنه تم تسجيل إصابتين مباشرتين في الرشقة الصاروخية إحداها في الشمال والثانية في وسط تل أبيب.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أنه "وفقا لبعض المصادر فإن من بين الصواريخ التي أطلقتها إيران هناك صواريخ من نوع -خيبر شكن- الفرط صوتي".

وذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلي أنه لم يتم تسجيل أي إصابات في الرشقة الصاروخية الإيرانية الأخيرة.