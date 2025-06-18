صرحت رحاب توفيق، مدير عام ثقافة المنيا، بأنه ضمن برامج وزارة الثقافة، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وبإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة، والدكتورة دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة للمرأة بالهيئة، سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمنيا لتمكين المرأة والحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية.

تُقام الفعاليات مجانًا للرواد ضمن خطة الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، بإشراف جمال عبدالناصر مدير عام الإقليم، وينفذها فرع ثقافة المنيا.

استكمل فرع ثقافة المنيا، بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني للتنمية الشاملة بالمنيا، فعاليات الأسبوع الثقافي بعنوان "كلنا هنغير.. حماية الفتيات"، والذي ينفذه قصر ثقافة المنيا برئاسة إيمان كمال ضمن نشاط ثقافة المرأة.

نُفّذت فعاليات اليوم الثالث بقرية الأبعدية بالمنيا، حيث تم تنفيذ ورشة بالجوخ بعنوان "لا لختان الإناث" للتوعية بأضرار الختان الصحية والنفسية والجسدية على الفتيات، حيث تم تدريب بنات القرية على كيفية استخدام خامة الجوخ من خلال قصها ولصقها على الناصيبيان في تصميم لوحة توعوية عن ختان الإناث قدمتها الفنانة رغدة علي، والفنان وائل شطبي.

وفي إطار تمكين المرأة ودعم المهارات الحرفية، تم تدريب بنات القرية على كيفية إعادة تدوير الخامات المتوفرة من الخيش والجوخ واستخدامها في عمل معلّقة قدمتها حنان عبدالتواب وإيمان أسعد.

يأتي ذلك بحضور نعمات محمد، مديرة المشروع بالمؤسسة، وشيرين حجازي، وتغريد أبو الحسن، منسقة المشروع بالمؤسسة.

تستمر الفعاليات إلى الخميس الموافق 19 يونيو، في بعض القرى المحلية لبني محمد سلطان، ومنها قرية ريدة، الأبعدية، بني أحمد الشرقية، وأبو تلاوي.