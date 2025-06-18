جيش الاحتلال الإسرائيلي: قصف أكثر من 1100 هدف في إيران منذ يوم الجمعة

أفاد متحدث عسكري إسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن "القوات الإسرائيلية نفذت مئات الطلعات الجوية قصفت خلالها أكثر من 1100 هدف داخل إيران"، منذ بدء الهجمات صباح يوم الجمعة الماضي، في حين أفادت منظمة حقوقية إيرانية بمقتل ما يقرب من 600 شخص.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إيفي ديفرين، في مقطع فيديو نُشر على منصة إكس: "لقد وجهنا ضربات شديدة لعناصر النظام الإيراني، مما أدى إلى دفعهم للتراجع نحو وسط إيران، وهم يركزون الآن جهودهم على إطلاق الصواريخ من منطقة أصفهان".

وأضاف المتحدث: "نحن نستهدف أهدافا عسكرية، بينما هم يقصفون منازل المدنيين".

وزعم ديفرين، أن "القوات الإسرائيلية تتصرف بشكل منهجي لتحييد التهديد النووي الإيراني، وقد ألحقت أضرارا جسيمة بالمنشآت النووية".

وتابع ديفرين، أن "إيران تطلق يوميا صواريخ باتجاه إسرائيل على شكل موجات"، مشيرا إلى "إطلاق نحو 30 صاروخا باليستيا في موجتين ليلة أمس".

وأكد أن معظمها جرى اعتراضه، ولم تقع أي إصابات في إسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب، قتل 24 شخصا في إسرائيل وأصيب أكثر من 800 آخرين.

وأفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، وهي منظمة غير حكومية تضم نشطاء إيرانيين مقرها الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بأن 239 مدنيا و126 عسكريا و220 شخصا لم يتم تحديد هوياتهم قتلوا في الهجمات الإسرائيلية، ليصل إجمالي حصيلة القتلى إلى 585 شخصا.

ووفقا لتقديرات وكالة هرانا، وصل عدد الجرحى إلى 1326 جريحا، مشيرة إلى أن أرقامها تستند إلى بيانات رسمية وتقارير محلية.