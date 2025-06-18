المفوضية الأوروبية: موقع علي أكسبريس الصيني سوف يتصدى للمنتجات غير القانونية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

من المقرر أن يتخذ موقع التسوق الإلكتروني الصيني "علي أكسبريس"، إجراءات أقوى ضد المنتجات غير القانونية والتي يحتمل أنها خطر مثل الأدوية والمكملات الغذائية عقب ضغط من المفوضية الأوروبية.

وقالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إنه سوف يتسنى للمستهلكين الإبلاغ عن المنتجات المريبة على نحو أكثر سهولة بينما تعهد الموقع بجعل أنظمته الخاصة بالإعلانات والتوصية أكثر شفافية.

وأضافت في بيان: "لقد قبلت المفوضية وأضفت الصبغة الإلزامية على سلسلة من الالتزامات المقدمة من علي أكسبريس لتسوية عدد من المخاوف".

وسوف يتم فرض العقوبات على الفور في حال انتهكت الشركة الالتزامات.

ووجدت المفوضية الأوروبية ومقرها بروكسل: "مبدئيا أن علي أكسبريس انتهك التزامه بتقييم وتخفيف المخاطر المتعلقة بنشر منتجات غير قانونية".

وقالت المفوضية، إن الأنظمة المنسقة المصممة لمنع توزيع المنتجات غير القانونية ليست مجهزة بما يكفي.

ويمكن لموقع علي أكسبريس، الآن التعليق على هذه المزاعم قبل أن تتوصل اللجنة إلى قرار نهائي.

وبدأت اللجنة لأول مرة إجراءات ضد الموقع بعد نشر المزاعم في مارس 2024.