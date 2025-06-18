جمعية إيرانية: عملاء الموساد انغمسوا بين سائقي شاحنات منذ 3 سنوات

قال نائب رئيس جمعية سائقي الشاحنات الإيرانية جلال موسوي، إن بعض عملاء إسرائيل الذين أوقفتهم طهران مؤخرا، كانوا قد انغمسوا بين سائقي شاحنات قبل 3 سنوات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لوكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا"، الأربعاء، عن سائقي الشاحنات الذين أُلقي القبض عليهم مؤخرا في إيران بتهمة العمل لصالح جهاز "الموساد" الإسرائيلي.

وأضاف موسوي في هذا الصدد: "تبيّن أن بعض عملاء الموساد كانوا سائقي شاحنات في إيران على مدى السنوات الثلاث الماضية".

وأفاد بأن بعض مالكي الشاحنات سلموا مركباتهم - دون علم - لهؤلاء الأشخاص، لكنه أكد ضرورة عدم تعميم هذه الحالات على جميع السائقين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن جهاز الموساد أنشأ "قاعدة للطائرات المسيّرة" بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران.

وعقب ذلك، كشفت السلطات الإيرانية عن ورشة سرية مكونة من 3 طوابق يُشتبه بأن "عملاء إسرائيليين" يستخدموها لتصنيع وتجميع "طائرات مسيّرة صغيرة" ومواد متفجرة.

وبث التلفزيون الإيراني مشاهد من مداهمة جرت في الورشة بمدينة ري قرب العاصمة، حيث عُثر على عدد كبير من قطع الطائرات المسيّرة والمتفجرات.

وأشارت التقارير إلى أن قوات الأمن تواصل جهودها لاكتشاف ورش أخرى لإنتاج الطائرات المسيّرة في مناطق مختلفة من البلاد.

كما تم الإعلان عن اعتقال عدد من الأشخاص في طهران ومدن أخرى، يُشتبه في عملهم لصالح إسرائيل.

ومنذ الجمعة، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ما أسفر عن 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.​​​​​​​​​​​​​​