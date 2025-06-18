جيش الاحتلال يعلن اعتراض 7 طائرات درون من إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو اعترض سبع طائرات بدون طيار أخرى، تم إطلاقها على إسرائيل من إيران.

ودوت صفارات الإنذار في مرتفعات الجولان، لكن قال جيش الاحتلال إنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة قبل دخولها المجال الجوي الإسرائيلي، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وكانت إيران قد أطلقت أكثر من 12 طائرة بدون طيار على إسرائيل منذ الليلة الماضية.

وأعلن جيش الاحتلال في وقت سابق أن وابلين من الصواريخ الإيرانية أطلقا باتجاه إسرائيل في أول ساعتين من صباح الأربعاء. ودوت انفجارات في سماء تل أبيب.

في المقابل، قال مسئول عسكري إسرائيلي إن 50 مقاتلة ضربت نحو 20 هدفا في طهران الليلة الماضية بما في ذلك مواقع لإنتاج مواد خام ومكونات وأنظمة تصنيع صواريخ.