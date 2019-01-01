تعيين «ماتيو بروني» متحدثا جديدا باسم بابا الفاتيكان

تم تعيين الإيطالي ماتيو بروني، اليوم الخميس، رئيسا جديدا للمكتب الصحفي للفاتيكان، ما يجعله فعليا الناطق الرسمي باسم البابا فرنسيس الأول.

وكان بروني، الذي من المقرر أن يتولى منصبه الجديد يوم الاثنين المقبل، مسؤولا صحفيا في الفاتيكان على مدار السنوات العشرة الماضية. وسوف يحل محل أليساندرو جيسوتي.

يشار إلى أن المتحدث الجديد باسم البابا يبلغ من العمر 42 عاما، وهو متزوج وله ابنة، وكان متطوعا في جمعية "Sant'Egidio" الخيرية الكاثوليكية منذ أن كان طالبا في المرحلة الثانوية.

وأعلن الفاتيكان إن بروني يتحدث الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.