إندونيسيا تدين أعمال العنف والاعتقالات الإسرائيلية ضد أسطول الصمود: انتهاك للقانون الدولي

أدانت الحكومة الإندونيسية أعمال العنف وعمليات الاعتقال التي قامت بها القوات الإسرائيلية ضد المتطوعين في مهمة "أسطول الصمود العالمي" الإنسانية التي كانت متجهة إلى قطاع غزة في 19 مايو الجاري، حيث وصفتها بأنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الاثنين، عن وزير الخارجية الإندونيسي، سوجيونو، قوله أمس الأحد، إن هذه الأعمال ضد المتطوعين والناشطين الإنسانيين "تعد خرقا للقانون الدولي".

وأوضح: "إنه انتهاك للقانون الدولي لأن المدنيين يقدمون مساعدات إنسانية لفلسطين".

وذكر سوجيونو أن "الأعمال التي تقوض كرامة الإنسان يجب أن تتوقف فورا، ويجب ألا تتكرر أبدا".

وقال وزير الخارجية الإندونيسي، أمس الأحد، إن جميع الإندونيسيين التسعة الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال مهمة "أسطول الصمود العالمي" قد عادوا سالمين إلى بلادهم.

ووصل النشطاء إلى مطار سوكارنو- هاتا الدولي في مدينة تانجيرانج بإقليم بانتن بعد الإفراج عنهم من الاحتجاز الإسرائيلي يوم الخميس الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة (أنتارا).