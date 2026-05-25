روموالد واداني يؤدي اليمين الدستورية كرئيس جديد لبنين بعد انتخابات شابتها شكوك المعارضة

أدى روموالد واداني اليمين الدستورية كرئيس جديد لبنين، بعد فوزه في انتخابات تعتبر على نطاق واسع معززة توجهات السياسة الوطنية للبلاد خلال العقد الماضي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، بأن واداني، وزير المالية المخضرم ومهندس الإصلاحات الاقتصادية في بنين، أدى اليمين الدستورية أمس الأحد، بعد حصوله على 94% من الأصوات الشهر الماضي، في انتخابات استبعدت مرشحي المعارضة الرئيسيين، مما عزز من سيطرة الائتلاف الحاكم بعد عقد نحو 10 أعوام في السلطة.

جدير بالذكر أن اسم واداني -49 عاما- يرتبط ارتباطا وثيقا بالتحول الاقتصادي الذي شهدته بنين خلال العقد الماضي، في فترة تميزت بتسجيل نمو قوي، وتوسع في استثمارات البنية التحتية، فرض علاقات أكثر توطيدا مع المستثمرين والمقرضين الدوليين.