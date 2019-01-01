سفير بريطانيا ببيروت: ملتزمون بدعم الأمن في لبنان

أكد السفير البريطاني في بيروت كريس رامبلينج، التزام المملكة المتحدة ومجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، بدعم الأمن في لبنان بما يدعم الاستقرار.

جاء ذلك، خلال استقبال وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، للسفير البريطاني، حيث جرى استعراض العلاقات اللبنانية - البريطانية، خاصة في ما يتعلق بالجوانب الأمنية.

وقال السفير البريطاني: "ناقشت مع وزيرة الداخلية الوضع الأمني في لبنان، ونشدد على التزامنا بدعم أمن لبنان، كما ناقشنا أيضًا عددًا من الموضوعات المتعلقة بدعم جهاز قوى الأمن الداخلي اللبناني، ونتطلع قدمًا إلى الاستمرار في توفير هذا الدعم".

وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان كلًا من الأمم المتحدة وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وأُطلقت المجموعة في سبتمبر 2013 من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة، خاصة تشجيع دعم القوات المسلحة اللبنانية، واللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة، والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت جراء الأزمة السورية.