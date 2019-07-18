محافظ المنيا وعمدة هيلدسهايم الألمانية يوقعان جدول أعمال اتفاقية التعاون المشترك

الترويج السياحي وإدارة المخلفات ضمن اجندة العمل

وقع اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، والدكتور أنغو ماير، عمدة مدينة هيلدسهايم الألمانية، جدول الأعمال الخاص بورشة عمل أجندة ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة والتي استضافتها مدينة هيلدسهايم الألمانية الاسبوع الجاري بمناسبة مرور ٤٠ عامًا على توقيع اتفاقية التاخي والتؤامة بين المدينتين.

واتفق الجانبان على تبادل التعاون والتنسيق المشترك في موضوعات تتعلق بإدارة المخلفات والبيئة وتعظيم الاستفادة من المناطق السياحية وطرق الترويج السياحي للمنيا لجذب أعداد من السائحين وكذلك العلاقات العامة والإعلام من خلال التدريب المشترك على آليات العمل الإعلامي والتسويق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلقت مدينة هيلدسهايم خلال زيارة الوفد اسم مدينة المنيا، على أحد الكباري الذي يربط عددًا من أحيائها بوسط المدينة احتفالًا بتلك المناسبة .

وسيقوم وفد من مدينة هيلدسهايم برئاسة العمدة بزيارة محافظة المنيا نوفمبر المقبل، واتفق المحافظ والعمدة على مقترح جدول أعمال الزيارة في إطار تبادل التعاون والزيارات بين الطرفين.

وأكد محافظ المنيا، على قوة العلاقات والراوبط بين المدينتين ودعم التبادل الثقافي، وقد تجلي ذلك في التعاون المستمر على مدار 40 عامًا، والجهد الملموس لهيلدسهايم في المشاركة في تمويل وإنشاء المتحف الآتوني بمدينة المنيا، إضافة إلي تبادل الأفكار والرؤى حول أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وكانت زيارة وفد محافظة المنيا لمدينة هيلدسهايم الألمانية، قد بدأت مساء الاثنين، بعقد ورشة عمل بين الجانبين حول أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة كما زار الوفد عدد من المتاحف بالمدينة ومركز الاستعلامات السياحية

وكانت مدينة هيلدسهايم قد وقعت اتفاقية للتآخي والتوأمة مع مدينة المنيا عام 1979، حيث ساهمت ألمانيا في تمويل إنشاء المتحف الآتوني، ودعم برنامج التبادل الثقافي الطلابي بين المدينتين.