ترامب: دمرنا طائرة إيرانية مسيرة هددت سفينة أمريكية بمضيق هرمز

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية دمرت طائرة إيرانية مسيرة، كانت تهدد سفينة أمريكية.

وأضاف "ترامب" أن المدمرة الأمريكية "يو إس إس بوكسر" قد دمرت الطائرة الإيرانية في مضيق هرمز.

ودعا "ترامب"، باقي الدول إلى لإدانة ما وصفه بـ "المضايقات الإيرانية" وتوفير الحماية للسفن التي تعبر مضيق هرمز، وفقًا لموقع "الحرة".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، اليوم الخميس، عن احتجاز ناقلة نفط أجنبية، محملة بمليون لتر من الوقود المهرب، وعلى متنها طاقم مكون من 12 شخصًا، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

هذا بينما دعت وزارة الخارجية الأمريكية، إيران إلى الإفراج الفوري عن هذه الناقلة، منددة بـ "تحرش" الحرس الثوري بالسفن في مضيق هرمز.