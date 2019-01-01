مصادر مطلعة لـ«بلومبرج»: غانا تضخ 150 مليون دولار لإنقاذ البنوك المتعثرة

كشفت مصادر مطلعة في غانا إطلاق الحكومة برنامج إنقاذ للبنوك المتعثرة بقيمة 800 مليون سيديس (150 مليون دولار أمريكي) .

وبحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، قالت المصادر إن هذا البرنامج تم إعداده في شهر يناير الماضي لدعم قاعدة رأس مال خمسة من مؤسسات الإقراض المحلية، التي لم يتم إغلاقها في إطار جهود تنظيمية ترمي إلى تطهير هذه الصناعة، حيث اتضح إنها تدار على نحو جيد.

وبدأ بنك غانا المركزي عملية تطهير للقطاع المصرفي فى سبتمبر عام 2017 في محاولة لرفع مستويات رؤوس الأموال وتحسين الحوكمة فى هذه الصناعة، وهي العملية التي شهدت خفض عدد مؤسسات الإقراض إلى 24 مؤسسة من 34 مؤسسة.

وأصدرت الحكومة سندات بقيمة 12 مليار سيديس لإنقاذ بعض مؤسسات الإقراض، بحسب ما ذكره البنك المركزي في يناير الماضي.

ولم يرد وزير المالية كين أوفوري- عطا ، أو نائبه تشارلز عبدو بوهين،على اتصالات هاتفية للتعليق على هذه المعلومات.