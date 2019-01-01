 كاف يعلن مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لكان 2021 - بوابة الشروق
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كاف يعلن مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لكان 2021

عز الكلاوي
نشر فى : الخميس 18 يوليه 2019 - 6:01 م | آخر تحديث : الخميس 18 يوليه 2019 - 6:01 م

 أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، التي تستضيفها الكاميرون.

واستقر الاتحاد الإفريقي كاف على افتتاح مشوار التصفيات في شهر نوفمبر المقبل على أن تنتهي في نوفمبر 2020 أي قبل انطلاق منافسات البطولة بـ7 أشهر.

ومن المنتظر أن تجرى مراسم القرعة اليوم الخميس في مصر.

وتواجد المنتخب الوطني في المستوى الأول وفقاً للتصنيف الذي أصدره الاتحاد الافريقي للمنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المنتظر أن يكون موعد مباريات التصفيات كالتالي:

الجولة الأولى .. ١١ نوفمبر ٢٠١٩

الثانية الثانية .. ١٩ نوفمبر ٢٠١٩

الجولة الثالثة ..٣١ اغسطس ٢٠٢٠

الجولة الرابعة .. ٨ سبتمبر ٢٠٢٠

الجولة الخامسة .. من ٥ إلى ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠

الجولة السادسة .. ٩ إلى ٧ نوفمبر ٢٠٢٠

 


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